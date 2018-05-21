Оргкомитет финала ЛЧ опроверг массовую сдачу билетов иностранными болельщиками

Организационный комитет финала Лиги Чемпионов УЕФА в Киеве считает фэйковой информацию об отказе от билетов на матч болельщиков футбольных клубов "Ливерпуль" (Великобритания) и "Реал" (Мадрид, Испания").

Об этом сообщил на брифинге уполномоченный по вопросам организации финала Лиги Чемпионов Андрей Мирошниченко.

"Мы пытались дозвониться до клубов, там посмеялись над этой информацией", - сказал он.

Он также отметил, что в случае сдачи билетов, они должны были быть учтены УЕФА.

По его словам, многие болельщики намерены посетить Киев и без наличия билетов на матч.

Напомним, матч финала Лиги Чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем" пройдет 26 мая на НСК "Олимпийский" в Киеве. Также игра будет транслироваться на Контрактовой площади.