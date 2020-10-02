Осінні канікули у школах можуть розпочатися на 10 днів раніше - МОЗ

Наразі розглядається можливість перенесення осінніх канікул в школах на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес, підготовка до виборів та вибори не перетиналися. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час круглого столу, передає кореспондент УНН.

"Ви знаєте, що наразі діє заборона відвідування шкіл, дитячих садочків сторонніми людьми, у тому числі й батьками під час навчального процесу... Ми розуміємо, що розпочався виборчий процес, і відкриваються виборчі дільниці в школах", - сказав Ляшко.

За його словами, тому на період до виборів і у той період, коли одночасно відбуваються виборчий та навчальний процеси, вхід на виборчу дільницю потрібно організувати окремий від того, через який заходять діти.

"Буквально вчора ми проводили чергову конференцію з нашими освітянами, отримали пропозицію до того часу, поки дітей не посунуть на канікули, а таке питання розглядається, канікули хочемо зробити на 10 днів раніше, ніж було заплановано, для того, щоб освітній процес та підготовка до виборів та виборчий процес не перетиналися", - розповів Ляшко.

Як раніше повідомлялося, осінні канікули в школах у МОН пропонують розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п'ятницю, 30 жовтня, тобто не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три.

Нагадаємо, у приміщеннях виборчих дільниць буде нанесена розмітка, що вказує на дотримання дистанції не менше 1 метра. Потоки виборців, на вхід та на вихід, повинні бути розділені. Крім того, рекомендується у приміщенні одночасне перебування виборців з розрахунку не більше трьох осіб на один стіл для видачі бюлетенів.

Як повідомлялося, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на COVID-19.