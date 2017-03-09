О.Сенцов находится в изоляции и не получает писем - адвокат

Заключенный в российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов практически находится в изоляции, не получая писем. Об этом его адвокат Дмитрий Динзе рассказал в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Насколько я знаю, письма, которые ему присылают, до него не доходят. Они, как я узнал от работников колонии, пересылаются в Москву и там люструються ... Фактически он находится в изоляции", - отметил Д.Динзе и добавил, что за О.Сенцовым наблюдают из Москвы, и соответствующие условия содержания ему создают, чтобы от него ничего не шло и к нему ничего не доходило.

По словам адвоката, О.Сенцов может получать вещественные, продуктовые посылки, но письма из-за границы, в частности из Украины, до него не доходят.

Адвокат рассказал, что с О.Сенцовим контактирует только один журналист из местного интернет-издания, который также является членом Общественно- наблюдательной комиссии в Якутии.

"Он к Олегу периодически ездит и, соответственно, с ним ведет какие-то разговоры, отслеживает условия его содержания. Местного адвоката для этого нанимать не имеет никакого смысла", - отметил Д.Динзе.

По словам адвоката, О.Сенцов надеется, что все-таки начнется обмен пленных, и его обменяют на граждан России, которые содержатся на территории Украины.

Напомним, Олег Сенцов был задержан представителями российских спецслужб в аннексированном Крыму в мае 2014 по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в российском Ростове- на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма, аннексированного Россией.

О.Сенцов свою вину не признал. Правозащитный центр "Мемориал" в России внес его имя в список политзаключенных.