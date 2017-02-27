"Оскар-2017": Громкий конфуз на церемонии

Американский актер Оуррен Битти, который объявлял награду "Оскара" в номинации лучший фильм получил не тот конверт из-за чего назвал не того победителя. Именно так актер объяснил заминку в эфире церемонии.

Об этом сообщает издание РИА Новости.

Напомним, что 89-я церемония вручения награды завершилась конфузом, когда по ошибке победителем объявили мюзикл "Ла-Ла Ленд".

Только после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет".

"Это не шутка, "Лунный свет" выиграл "Лучшую картину"", - спешно заявил один из организаторов премии.

Несколько минут люди не могли понять, что происходит и на сцене произошла заминка. Некоторое время гости мероприятия считали, что все это большой розыгрыш.

"Я открыл конверт - там было написано Эмма Стоун "Ла-Ла Ленд", - сказал Битти, пояснив, что именно поэтому он тянул с объявлением победителя. Открыв конверт, актер не сразу объявил название картины, но для аудитории это выглядело как намеренное растягивание времени и "игра на нервах" номинантов. Эмма Стоун завоевала "Оскар" за главную роль в "Ла-ла Ленд", ее победа была объявлена перед представлением главной номинации вечера.

Всего в главной категории "Оскара" представлены девять картин: "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Ограды".

Как сообщал "Обозреватель", в ночь на 27 февраля в Лос-Анджелесе (США) прошла 89-я церемония вручения награды киноакадемии "Оскар", во время которой были определены лучшие фильмы

