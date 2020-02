Оскар 2020: повний перелік переможців

У Лос-Анджелесі цієї ночі відбулася 92-га церемонія вручення кінопремії "Оскар". Рішення Американської кіноакадемії цього року було трохи несподіваними - статуетку за накращий фільм отримала картина "Паразити південнокорейського режисера Пон Чжун Хо. Це перший південнокорейський фільм, що отримав номінацію на "Оскар" - і одразу ж взяв кілька статуеток.

Крім того, статуетками були відзначені Хоакін Фенікс, Бред Пітт і Рене Зельвегер.

УНІАН зібрав повний список переможців Оскара 2020.Найкращий фільм - "Паразити"

Суперники в номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Одного разу ... в Голлівуді" "Форд проти Феррарі"Найкращий режисер - Пон Чжун-Хо

У номінації були представлені: Мартін Скорсезе ("Ірландець") Тодд Філліпс ("Джокер") Сем Мендес ("1917") Квентін Тарантіно ("Одного разу... в Голлівуді")Найкраща жіноча роль - Рене Зельвегер ("Джуді")

Номінанти: Синтія Еріво ("Гаррієт") Скарлетт Йоханнсон ("Шлюбна історія") Сірша Ронан ("Маленькі жінки") Шарліз Терон ("Скандал")Найкраща чоловіча роль - Хоакін Фенікс ("Джокер")

Суперники в номінації: Антоніо Бандерас ("Біль і слава") Леонардо Дікапріо ("Одного разу ... в Голлівуді") Адам Драйвер ("Шлюбна історія") Джонатан Прайс ("Два Папи")Найкраща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ("Шлюбна історія")

Номінанти: Кеті Бейтс ("Справа Річарда Джуелл") Скарлетт Йоханнсон ("Кролик Джоджо") Флоренс П'ю ("Маленькі жінки") Марго Роббі ("Скандал")Найкраща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ("Одного разу ... в Голлівуді")

Суперники в номінації: Том Хенкс ("Прекрасний день по сусідству") Ентоні Хопкінс ("Два Папи") Аль Пачино ("Ірландець") Джо Пеші ("Ірландець")Найкращий іноземний фільм - "Паразити" (Південна Корея)

У номінації були представлені: "Країна меду" (Північна Македонія ") "Біль і слава" (Іспанія) "Корпус Крісті" (Польща) "Знедолені" (Франція)Найкращий анімаційний фільм - "Історія іграшок 4"

Інші номінанти: "Як приручити дракона 3" "Я втратила своє тіло" "Клаус" "Втрачена ланка"Найкращий адаптований сценарій - "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтіті)

Суперники в номінації: "Ірландець" (Стівен Зелліан) "Джокер" (Тодд Філліпс і Скотт Сільвер) "Маленькі жінки" (Грета Гервіг) "Два Папи" (Ентоні Маккартен)Найкращий оригінальний сценарій - "Паразити" (Пон Чжун-Хо, Хан Джин-Вон)

Номінанти: "Шлюбна історія" (Ноа Баумбак) "Дістати ножі" (Райан Джонсон) "1917" (Сем Мендес, Крісті Уілсон-Кернс) "Одного разу... в Голлівуді" (Квентін Тарантіно) Найкраща операторська робота - "1917" (Роджер Дікінс)

Інші номінанти: "Ірландець" (Родріго Прієто) "Джокер" (Лоуренс Шер) "Маяк" (Джарін бляшки) "Одного разу ... в Голлівуді" (Роберт Річардсон)Найкращий монтаж - "Форд проти Феррарі"

У номінації були представлені: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Паразити"Найкращий документальний фільм - "Американська фабрика"

Номінанти: "Печера" "На краю демократії" "Для Сами" "Країна меду"Найкращий короткометражний документальний фільм - "Навчитися кататися на скейтборді в зоні бойових дій (якщо ти дівчина)" (Learning to Skateboard in a Warzone If You're a Girl)

Номінанти: "За відсутності" (In the Absence) "Життя захоплює мене" (Life Overtakes Me) "Іди, біжи, ча-ча" (Walk Run Cha-cha) "Супермен з Сент-Луїса" (St. Louis Superman)Найкращий короткометражний фільм - "Сусідське вікно" (The Neighbors 'Window)

У номінації представлені: "Братство" (Brotherhood) "Футбольний клуб "Нефта"" (Nefta Football Club) "Сарія" (Saria) "Сестра" (A Sister)Найкращий анімаційний короткометражний фільм - "Волохата любов" (Hair Love)

Номінанти "Дочка" (Dcera) "Котбуль" (Kitbull) "Незабутнє" (Memorable) "Сестра" (Sister)Кращі спецефекти - "1917"

Інші номінанти: "Месники: Фінал" "Ірландець" "Король Лев" "Зоряні війни: Скайуокер. Схід"Найкращий дизайн костюмів - "Маленькі жінки"

У номінації: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"Найкращий грим і зачіски - "Скандал"

Номінанти: "Джокер" "Джуді" "Малефісента: Володарка темряви" "1917"Найкраща робота художника-постановника - "Одного разу ... в Голлівуді"

Номінанти: "Ірландець" "Кролик Джоджо" "1917" "Паразити"Найкращий оригінальний саундтрек - "Джокер"

У номінації: "Маленькі жінки" "Шлюбна історія" "1917" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"Найкраща пісня - "Рокетмен" - (I'm Gonna) Love Me Again

Інші номінанти:

"Історія іграшок 4" - I Can not Let You Throw Yourself Away

"Прорив" - I'm Standing With You

"Холодне серце 2" - Into the Unknown

"Гаррієт" - Stand UpНайкращий монтаж звуку - "Форд проти Феррарі"

Номінанти: "Джокер" "1917" "Одного разу... в Голлівуді" "Зоряні війни: Скайуокер. Сходженя"Найкраще зведення звуку - "1917"

У номінації: "До зірок" "Форд проти Феррарі" "Джокер" "Одного разу ... в Голлівуді"