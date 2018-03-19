Осужденный в аннексированном Крыму Балух объявил голодовку

Украинский активист Владимир Балух, которого незаконно осудили в аннексированном Крыму, объявил голодовку. Об этом сообщается ан странице Крымской правозащитной группы в Facebook.

Таким образом Балух протестует против приговора "суда", по которому он должен более трех лет пребывать в колонии-поселении. Украинца должны перевести в одиночную камеру в следственном изоляторе, где он будет находится во время голодовки.

В понедельник, 19 марта, "суд" в аннексированном Крыму намерен избрать меру пресечения Балуху по еще одному "делу", которое завели в августе 2017 года после его жалобы в полицию на незаконные действия тюремного сотрудника, оскорблявшего и ударившего украинца. В свою очередь, тюремщик подал свою жалобу на Балуха.

Согласно версии следствия, во время утреннего осмотра камер украинец ударил локтем в живот капитана Валерия Ткаченко, зашел в камеру No2, взял флакон моющего средства и еще раз ударил начальника изолятора временного содержания по правой руке.

Защита Балуха сообщила, что Ткаченко сам напал на Балуху, ударил его и оскорблял по национальному признаку.

Инцидент зафиксирован на видео, но расследование по заявлению Балуха так и не было начато.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, суд в Российской Федерации продолжил арест украинского политического заключенного Павла Гриба еще на два месяца.