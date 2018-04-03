Осужденный в Крыму Балух был избит конвоем, - адвокат

Осужденный Балух, который объявил голодовку, был избит конвоем после суда

Осужденный в аннексированном Россией Крыму по обвинению в хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух был избит конвоем после апелляционной жалобы. Об этом заявила адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе, передают "Крым.Реалии".

Как сообщила адвокат, в СИЗО также отказали Балуху в предоставлении воды на основании того, что он объявил голодовку. Так, Динзе оценивает состояние осужденного активиста как плохое, но не критичное. По словам адвоката, защита планирует подавать жалобу из-за избиения Балуха.

Вместе с тем, публичных комментариев российских силовиков по этому поводу нет.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Балух после объявления голодовки пьет только воду и чай. Состояние здоровья украинского активиста Балуха вызывает тревогу у его близких. Балух находится под круглосуточным наблюдением, без связи, в одиночной камере. Таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку. Сейчас в связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Балуха.