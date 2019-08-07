Освобожден политзаключенный Стешенко, которого осудили в 2018 году в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму освободили политзаключенного Александра Стешенко, осужденного в 2018 году к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает Представительство Президента Украины в АР Крым, передает УНН.

"Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич встретился с освобожденным политзаключенным Кремля харьковчанином Александром Стешенко, который был задержан в апреле 2018 года оккупационными властями Крыма и незаконно приговорен к двум годам лишения свободы якобы за поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Кориневич выразил надежду, что правоохранительные органы АР Крым дадут надлежащую правовую оценку нарушениям прав человека и военным преступлениям, совершенным оккупационными властями на территории временно оккупированного полуострова.

По информации Крымской правозащитной организации, Стешенко вышел на свободу по условно-досрочным освобождением.

Напомним, в августе 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Стешенко признали виновным в поджоге дома муфтия Эмирали Аблаев.

12 апреля активисты из общественной инициативы "Крым SOS" со ссылкой на мать харьковчанина Александра Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска "Чонгар" на въезде в аннексированный Россией Крым.

По информации активистов, 14 апреля адвокат Стешенко в поисках своего подзащитного посетил пограничное управление ФСБ России в Крыму в Симферополе. Сотрудники управления подтвердили, что Стешенко находится в них, а затем ФСБ России начала отрицать задержания харьковчанина.

Позже российские силовики заявили, что якобы прекратили в Крыму деятельность экстремистской группы, в которую якобы входил Стешенко.

Силовики также утверждали, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование против него по статье "создание экстремистского сообщества" прекратили в связи с "повинной".