Освобожденные из плена моряки пройдут реабилитацию в Латвии

Правительство Латвии пригласил на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые в сентябре вернулись из российского плена, сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Егілсом Левітсом во время своего официального визита в республику.

"Чрезвычайно важной для нас является помощь в гуманитарных вопросах. Это и реабилитация наших защитников в медицинских учреждениях Латвии, и грузы гуманитарной помощи, и организация отдыха для украинских детей, которые потеряли родителей в результате войны на востоке Украины. Недавно правительство Латвии пригласил на реабилитацию и лечение украинских моряков, которые вернулись из плена", - заявил Зеленский в Риге.

Он поблагодарил латвийской стороне за содействие во внедрении европейских стандартов в Украине на основе Соглашения об ассоциации с ЕС, а также за помощь в реформировании Вооруженных сил согласно стандартам НАТО.

"Мы будем углублять взаимодействие в этих направлениях", - заверил Зеленский.

В свою очередь президент Латвийской Республики подтвердил, что украинские моряки будут проходить лечение в Латвии, и заявил о продолжении работы программы реабилитации украинских военных.

25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить два катера, рейдовый буксир ВМС Украины и моряков, захваченных в районе Керченского пролива. Решение поддержали 19 судей, российский судья голосовал "против".

Украинские моряки вместе с 11 политзаключенными вернулись в Украину 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами. Это произошло более чем через два месяца после истечения срока, когда РФ должна была выполнить решение Международного трибунала ООН. При этом Россия еще не вернула Украине корабли, что является одним из пунктов решения трибунала.