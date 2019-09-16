Освобожденные из российского плена украинцы получили ID-карточки и загранпаспорта

Двадцать четыре украинских моряка получили документы в киевском военном госпитале.

Освобожденные из российского заключения 35 украинцев получили новые ID- карточки гражданина и заграничные паспорта. Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

В ведомстве заявили, что новые документы украинцам, в частности морякам, выдали в киевском военном госпитале, где они находятся на реабилитации.

Оформлению документов способствовали омбудсмен Людмила Денисова, Государственная налоговая служба и Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Как известно, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. РФ вернула в Украину 24 пленных моряка и 11 политзаключенных: Романа Сущенко, Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Алексея Сизоновича, Павла Гриба, Эдема Бекирова, Евгения Панова и Артура Панова.

Всем 35 бывшим пленникам Кремля украинское государство выплатит по 100 тысяч гривен.

Кроме того, четырем крымчанам - Олегу Сенцову, Александру Кольченко, Артуру Панову и Владимиру Балуху приобретут в Киеве жилье.

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