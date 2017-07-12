От Антарктиды откололся один из самых больших айсбергов в истории

От Антарктиды откололся гигантский айсберг, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных километров, сообщает ВВС.

Откол айсберга зафиксировали американские спутники, на данный момент он находится возле ледника Ларсена С. Как отмечают исследователи, в ближайшее время айсберг не уплывет далеко и не будет двигаться на большой скорости, вместе с тем, за его положением необходимо все время следить.

Ученые уже давно ожидали образование айсберга в этом регионе. Трещина в леднике Ларсена начала быстро расти в 2014 году и с тех пор находилась под наблюдением.