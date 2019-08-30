От кори умер 5-летний ребенок с противопоказаниями к вакцинации

Центр общественного здоровья Украины сообщает о смерти 5-летнего мальчика от кори.

Ребенок не был вакцинирован через противопоказания, мальчик не смог побороть болезнь.

В семье погибшего сначала заболел его старший брат, который также не был вакцинирован, однако не имел никаких противопоказаний.

ЦОС напоминает о критической необходимости формировать коллективный иммунитет на уровне не менее 95%, чтобы защищать тех, кто не может получить прививку через сопутствующие состояния здоровья.

С начала вспышки корь унесла жизни 40 человек, всего в Украине этим заболеванием переболело более 115 000 человек.

Напомним, за первую половину 2019 года в мире было зафиксировано в три раза больше случаев заражения корью, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших достигло самой высокой отметки с 2006 года.

ASPI

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