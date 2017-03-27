Отбор "Чемпионат мира 2018": все результаты воскресенья

Чемпионат мира 2018

5-й тур (а вместе с ним и первый круг) отбора ЧМ-2018 подошел к концу. Сегодня играли команды групп C, E и F. Следующий тур будет в июне. ЧМ-2018, Отборочные матчи

Игровой день: 2017-03-26

Азербайджан - Германия 1:4 (1:3)

Голы: Шюррле, 19 (0:1); Назаров Д., 31 (1:1); Мюллер, 36 (1:2); Гомес, 45 (1:3); Шюррле, 81 (1:4)

Предупреждения: - Хедира, 12; Хеведес, 84

Сан-Марино - Чехия 0:6 (0:5)

Голы: Барак, 17 (0:1); Дарида, 19 (0:2); Барак, 24 (0:3); Гебре Селасси, 26 (0:4); Крменчик, 43 (0:5); Дарида, 77 (пенальти) (0:6)

Предупреждения: Витайоли М., 45; Палацци, 71; Симончини Д., 77; Мацца, 90

Сев. Ирландия - Норвегия 2:0 (2:0)

Голы: Уорд, 2 (1:0); Вашингтон, 33 (2:0)

Предупреждения: Даллас, 43 - Нордтвейт, 44

Армения - Казахстан 2:0 (0:0)

Голы: Мхитарян, 73 (1:0); Озбилиз, 75 (2:0)

Предупреждения: Саркисов, 28; Ароян, 48; Озбилиз, 77 - Бейсебеков, 18; Малый, 20, 64; Тагыберген, 54 Удаления: - Малый, 64 (второе предупреждение)

Черногория - Польша 1:2 (0:1)

Голы: Левандовски Р., 40 (0:1); Мугоша, 63 (1:1); Пищек, 82 (1:2)

Предупреждения: Савич, 38; Мугоша, 40; Вешович, 42; Шофранац, 48 - Глик, 69

Румыния - Дания 0:0 (0:0)

Предупреждения: Пинтилий, 91 - Корнелиус, 45; Анкерсен, 60

Англия - Литва 2:0 (1:0)

Голы: Дефо, 21 (1:0); Варди, 66 (2:0)

Предупреждения: Рашфорд, 73 - Вейткунас, 46; Жулпа, 59

Мальта - Словакия 1:3 (1:2)

Голы: Вайсс-мл., 2 (0:1); Фарруджа, 14 (1:1); Грегуш, 41 (1:2); Немец, 84 (1:3)

Предупреждения: Фарруджа, 47, 79; Камильери, 56 - Шкртел, 26; Немец, 40, 91; Куцка, 70 Удаления: Фарруджа, 79 (второе предупреждение) - Немец, 91 (второе предупреждение)

Шотландия - Словения 1:0 (0:0)

Голы: Мартин Р., 88 (1:0)

Предупреждения: - Йокич, 6; Цесар, 23; Безьяк, 55; Бирса, 62; Самарджич, 91

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