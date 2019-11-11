Отчет "Здоровье вкратце - 2019": самые пьющие страны мира (OECD, Франция)

В отчете "Здоровье вкратце - 2019" Организация экономического сотрудничества и развития представила последний рейтинг самых пьющих стран мира.

1. Литва

Жители Литвы в среднем выпивают 12,3 литра алкоголя в год на человека

2. Австрия

Австрийцы в год выпивают около 11,8 литров спиртного

3. Франция

Французы пьянствуют примерно наравне с австрийцами, но все же чуть меньше: они выпивают 11,7 литров в год на человека

4. Чехия

Страна попала в топ-3 с показателем 11,6 литра на человека

5. Люксембург

К всеобщему удивлению выяснилось, что жители Люксембурга потребляют целых 11,3 литра в год на человека

6. Латвия

Жители этой республики выпивают 11,2 литра алкоголя в год

6. Ирландия

Ирландцы - известные пьяницы, но они лишь на шестой строчке рейтинга, да еще и вместе с латышами

7. Россия

А вот и Россия: в первой десятке без нее все же не обошлось.

Среднестатистический россиянин выпивает 11,1 литра алкоголя в год. При этом именно в России наблюдается максимальное уменьшение потребления по сравнению с 2007 годом, когда россияне выпивали в год до 18 литров

7. Венгрия

Венгры не отстают от русских с точно таким же показателем - 11,1 литра в год

8. Германия

Немцы ежегодно выпивают 10,8 литров

9. Португалия

На каждого португальца в среднем приходится 10,7 литров спиртного в год

10. Польша

Замыкает десятку с показателем 10,6 литров алкоголя в год на человека. Это единственная страна в десятке, где с 2007 года стали пить больше