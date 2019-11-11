Отчет "Здоровье вкратце - 2019": самые пьющие страны мира (OECD, Франция)

В отчете "Здоровье вкратце - 2019" Организация экономического сотрудничества и развития представила последний рейтинг самых пьющих стран мира.
1. Литва
Жители Литвы в среднем выпивают 12,3 литра алкоголя в год на человека
2. Австрия
Австрийцы в год выпивают около 11,8 литров спиртного
3. Франция
Французы пьянствуют примерно наравне с австрийцами, но все же чуть меньше: они выпивают 11,7 литров в год на человека
4. Чехия
Страна попала в топ-3 с показателем 11,6 литра на человека
5. Люксембург
К всеобщему удивлению выяснилось, что жители Люксембурга потребляют целых 11,3 литра в год на человека
6. Латвия
Жители этой республики выпивают 11,2 литра алкоголя в год
6. Ирландия
Ирландцы - известные пьяницы, но они лишь на шестой строчке рейтинга, да еще и вместе с латышами
7. Россия
А вот и Россия: в первой десятке без нее все же не обошлось.
Среднестатистический россиянин выпивает 11,1 литра алкоголя в год. При этом именно в России наблюдается максимальное уменьшение потребления по сравнению с 2007 годом, когда россияне выпивали в год до 18 литров
7. Венгрия
Венгры не отстают от русских с точно таким же показателем - 11,1 литра в год
8. Германия
Немцы ежегодно выпивают 10,8 литров
9. Португалия
На каждого португальца в среднем приходится 10,7 литров спиртного в год
10. Польша
Замыкает десятку с показателем 10,6 литров алкоголя в год на человека. Это единственная страна в десятке, где с 2007 года стали пить больше