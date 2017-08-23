Отдых на море в Украине стал еще более дорогим и безальтернативным

Пиковый скачок цен - вплоть до рекордных 40-50% - показали недорогие курорты с минимумом развлекательной инфраструктуры.

Цены на морской отдых в Украине за последний год снова выросли, на этот раз поставив своеобразный рекорд. Несмотря на тотальное падение платежеспособности населения, отечественные морские курорты прибавили в цене от 5% до 50%.

В отличие от прошлых годов с однозначными фаворитами - Кирилловкой и Затокой - в гонке цен текущего сезона обозначились две категории лидеров: в абсолютном исчислении победили самые популярные и развитые в туристическом плане регионы, в относительном - малоизвестные приморские поселки с минимумом курортной инфраструктуры.

Согласно анализу цен на морской отдых в Украине, выполненному независимым информационно-аналитическим проектом "Кирилловка.Укр", положительная динамика цен в текущем году была актуальна для большинства украинских рекреаций, независимо от того, на каком море они расположены - Азовском или Черном.

Пиковый скачок цен - вплоть до рекордных 40-50% - показали недорогие курорты с минимумом развлекательной инфраструктуры по типу Степановки Первой. Отсроченные расходы прошедших периодов, спровоцированные прошлогодним повышением затрат на оплату труда и резко выросших коммунальных тарифов даже на фоне относительно низкого спроса на услуги, в 2017 году стали неоспоримым аргументом и главным фактором к пересмотру ценников на подобных мелких курортах Приазовского района Запорожской области.

Намного более скромный рост цен отмечен на самых популярных рекреациях, которые в силу стабильного спроса смогли своевременно поднять цены на услуги в соответствии с повышением себестоимости номеров. Здесь, в отличие от лета 2016 года, стремительного отрыва цен в текущем сезоне не было. Стоимость отдыха в Кирилловке и Затоке в 2017 году увеличилась на 20-25% и 5-10% соответственно. В таком же диапазоне подорожал отдых и в Бердянске, где кроме подтвержденного прошлым сезоном высокого спроса сыграл еще и фактор отсутствия водорослей, заполонивших практически всю береговую линию Азовского моря.

"Статистика цен на морских курортах Украины в 2017 году подтвердила ранее спрогнозированные экспертами тенденции. Даже при практическом отсутствии прямых предпосылок для повышения цен, таких как рост минимальных выплат, ставки налогов и тарифов на коммунальные услуги, нельзя забывать о общеэкономических факторах. Стабильный спрос на услуги, превышающий предложение, формирует у владельцев отелей уверенность в том, что турист способен купить отдых по завышенной цене, которая в ряде случаев не только не соответствует качеству, но и фундаментально далека от адекватной и ожидаемой туристом. Подытоживая уже практически состоявшийся курортный сезон 2017 года, можно предположить, что в следующем году цены на отечественных морских курортах украинцев также не порадуют", - прокомментировал последние и ожидаемые тенденции рынка внутреннего туризма главный редактор медиа-проекта "Кирилловка.Укр", Евгений Смельчаков.

Не только дорого, но и практически безальтернативно. Именно в такую фразу вписываются мнения других экспертов. Значительный рост цен на отдых в гривневом эквиваленте сегодня актуален не только для отечественных, но и для зарубежных курортов, но уже в других цифрах. Турция, Болгария и Египет, которые были главными конкурентами нашим рекреаций еще несколько лет назад, ныне стали недосягаемы для большинства рядовых украинцев. Причина тому - стремительное падение котировок гривны к евро и доллару, и, как следствие - заметное увеличение стоимости туров в гривневом исчислении.

"Формальное открытие границы фундаментально ничего не изменило на рынке зарубежного морского туризма. У тех, кто сейчас может поехать на отдых в той же Испании, и ранее не было заметных визовых сложностей. Для остальных сегментов рынка до сих пор решающими остаются курсовые и ценовые факторы", - подтвердил директор украинского офиса агентства "2CostaBlanca", Алексей Симонов.

Так что для большинства украинцев в приоритетных направлениях по-прежнему останутся родные курорты, цены на которых хоть в своем большинстве и не соответствуют сервису, но не имеют аналогов за рубежом.