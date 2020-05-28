Открытие столичных пляжей задержится минимум на неделю

Киевские пляжи могут открыться 7-10 июня, а не с начала лета, как планировали столичные власти. Это связано с тем, что пока еще только происходит обследование пляжей, и на изготовление санитарных паспортов для них нужно от 7 до 10 дней.

Об этом KV стало известно из сообщения издания "РБК-Украина" со ссылкой на главу ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олега Рубана.

Обследованием пляжных зон в Киеве занимается Госпродпотребслужба и ГСЧС. Они проверяют состояние пляжей, в частности, дно водоемов и питьевую воду в фонтанчиках.

"Все эти мероприятия уже начали, они могут проводиться 7-10 дней. Поэтому можем говорить, что в наиболее перспективном варианте открытие пляжей состоится в 7-10 числах (июня - РБК-Украина)", - сообщил Олег Рубан.

Уточняется, что лабораторные исследования воды в водоемах, в частности, в Днепре, будут проводиться позже, так как сейчас вода в них прогрелась только до 13-14 градусов Цельсия вместо необходимых 17-18 градусов Цельсия.

Ранее KV сообщала, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Киевской горгосадминистрации (КГГА) решил ориентировочно с 1 июня начать подготовку к восстановлению работы отелей, открыть пляжи, спортзалы без бассейнов, а также к восстановить работу кладбищ для посещений.

КиевVласть

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