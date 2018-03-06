Отравленный неизвестным веществом бывший российский разведчик остается в больнице Великобритании

В одной из британских больниц, в отделении интенсивной терапии находятся бывший сотрудник Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его спутница

Часть центра города Солсбери на юге Англии остается закрытой, специалисты в защитной одежде продолжают работы по обеззараживанию улиц.

"Вместе с нашими агентствами-партнерами мы ведем несколько исследований, чтобы точно определить, что привело к тому, что эти двое людей упали в обморок, и выяснить, есть ли признаки преступной деятельности", - заявил представитель полиции графства Уилтшир Крейг Голден, передает "ДС" со ссылкой на Радио Свобода.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализирован 66-летний гражданин РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6. Согласно сообщению, 4 марта Скрипалю и примерно вдвое младшей за него женщине стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Скрипаль служил в ГРУ России, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. В 2004 году его арестовали, а в 2006 году Московский окружной военный суд признал Скрипаля виновным в шпионаже и приговорил его к 13 годам тюрьмы. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля. После этого бывшего разведчика и еще трех россиян, которые были осуждены за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне того года. После этого Скрипаль получил убежище в Британии.