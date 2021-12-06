Отримав 60% опіків шкіри: помер постраждалий внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС

Один із працівників Бурштинської ТЕС, який постраждав внаслідок вибуху на підприємстві 28 листопада, помер у лікарні. Він зазнав серйозних опіків.

На Facebook-сторінці ТЕС повідомили, що працівник отримав до 60% опіків шкіри.

— Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв’язку з рідними та медиками.

Попри оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісними з життям, – йдеться у повідомленні.

Щодо ситуації з іншими постраждалими у прес-службі ТЕС зазначили, що їхній стан стабільний та загрози життю немає.

Бурштинська ТЕС розташована біля міста Бурштин в Івано-Франківській області, на перетині ліній електропередач, які з’єднують Україну з Угорщиною, Румунією та Словаччиною.

Аварія на Бурштинській ТЕС сталася приблизно ввечері 28 листопада на сьомому енергоблоці.

За попередньою інформацією інцидент стався через розрив екранної труби на котлі. Через що відбувся викид гарячої пароводяної суміші й газів з топки котла. Із опіками госпіталізували п’ятьох людей.

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