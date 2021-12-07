Озвучено розмір середньої зарплати на найближчі роки



Середня заробітна платня в Україні в 2022 році може досягти 15 тис.778 грн, що еквівалентно майже 600 доларам.

Про це йдеться в консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

При цьому, згідно з оприлюдненими даними, в 2023 році місячна зарплата середньостатистичного українця може зрости до 17 тис.425 грн (657 доларів), а в 2024 році повинна досягти 19 тис. 258 грн (726 доларів).

Середня номінальна зарплата: