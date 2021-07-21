Під час п'ятого етапу вакцинації щепитися можуть іноземці та особи зі статусом біженця - МОЗ

Під час п'ятого етапу кампанії вакцинації проти COVID-19 щеплення, окрім усіх охочих від 18 років, можуть отримати іноземці, які мають посвідку на проживання в Україні, та особи зі статутом біженця.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я (МОЗ).

"Хто може вакцинуватися в Україні? Усі охочі українці старші 18 років, іноземці, які мають посвідку на постійне проживання в Україні, особи, які подалися на статус біженця в Україні або вже отримали цей статус", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що записатися на вакцинацію можна до зручного для вас пункту щеплення чи центру масової вакцинації.

Контакти та адреси центрів можна знайти на сайт та за номером контакт- центру МОЗ 0 800 60 20 19.

У випадку, якщо у вакцинації відмовляють через нестачу вакцин, необхідно звернутися до департаментів охорони здоров'я ОДА/КМДА за контактами.

У МОЗ додали, що працівники охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери, військові чи працівники державних органів влади можуть звернутися до свого роботодавця, щоб він сконтактував із регіональним координатором і особу вакцинують за місцем роботи.

Колективи з понад 50 осіб, охочих щепитися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації за місцем роботи за телефоном контакт-центру МОЗ.

Маломобільні громадяни, які не можуть самостійно пересуватися, можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за телефоном контакт-центру або за допомогою сімейного лікаря.

Українці, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей, АР Крим та м. Севастополя, можуть вакцинуватися проти COVID-19 в окремих пунктах щеплення на підконтрольних Україні територіях Донецької, Луганської та Херсонської областей. Перелік пунктів за посиланням. Для цього необхідно зателефонувати до контакт-центру.

Також у МОЗ поінформували, що запис у чергу на вакцинацію через сайт чи мобільний додаток "Дія" перестає працювати, адже тепер кожен охочий може записатися безпосередньо на саме щеплення.

Як повідомляв Укрінформ, з 21 липня в Україні розпочався п'ятий етап вакцинації проти COVID-19, під час якого щеплення від коронавірусної хвороби можуть отримати всі бажаючі віком від 18 років. 18 липня в Україну доставлено 2 млн доз вакцини американського виробника Moderna, яку надано в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Станом на 21 липня в Україні щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу - 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 1 501 291 особа (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.