Під Києвом автомобіль Hyundai Sonata вилетів з дороги й перекинувся

Внаслідок ДТП водій Hyundai Sonata був травмований, а сам автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження.

Серйозна аварія сталася 25 листопада між Києвом та Коцюбинським.

На повороті з вулиці Пономарьова у ліс вилетів автомобіль Hyundai Sonata і перекинувся.

Внаслідок ДТП водій Hyundai Sonata був травмований, а сам автомобіль отримав серйозні механічні пошкодження. Про це повідомив Obozrevatelіз посиланням на свої джерела.

"Попередньо було встановлено, що водій Hyundai не впорався з керуванням, з'їхав з дороги до лісосмуги, внаслідок чого автомобіль перекинувся. Потерпілого з численними травмами госпіталізували до Київської міської клінічної лікарні №17", – розповів співрозмовник видання.

Обставини та причини аварії встановить поліція.

Нагадаємо, у Києві п'яний водій автомобіля Hyundai не впорався з кермуванням, виїхав на зустрічну смугу і там протаранив три автівки: Honda, Kia та Ford. Трьох людей ушпиталили з травмами.