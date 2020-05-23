Під Києвом підліток застрелив ексбійця батальйону "Айдар"

У місті Вишгороді Київської області 16-річний підліток під час конфлікту застрелив 45-річного місцевого жителя. Про це повідомляється на сайті Нацполіції області.

Конфлікт між групою молодих людей і двома дорослими чоловіками стався о третій годині ночі з 21 на 22 травня. Про причини інциденту не повідомляється, проте відомо, що один з молодих людей вистрілив зі зброї, що належить одному з чоловіків.

Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив біля свого супротивника в сумці зброю. Вихопив її і зробив прицільний постріл в нього. В цей час один з компанії стрілка з усієї сили вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку. Прийшовши в себе, травмований чоловік викликав поліцію", - повідомляє прес- служба Нацполіції.

Від отриманого поранення 45-річний чоловік помер на місці події. Там же було виявлено зброю МКМ-072СБ і патрони.

В ході оперативно-розшукових заходів вдалося встановити і затримати всіх учасників нічної бійки. Серед затриманих - молоді люди у віці від 15 до 19 років.

Затриманий 16-річний молодик підозрюється в умисному вбивстві 45-річного місцевого жителя. Хлопець тимчасово проживає в Сумській області.

За фактом події порушено дві кримінальних справи - за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 296 КК України.

Неповнолітньому підлітку оголосили підозру про вчинення умисного вбивства. Вирішується питання про винесення підозр іншим учасникам конфлікту.

Екс-народний депутат Ігор Мосійчук повідомив у себе в Telegram-каналі, що вбитим чоловіком виявився екс-боєць батальйону "Айдар" Ігор Корнієнко.