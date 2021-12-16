Під КМДА мітингують інвестори банку "Аркада"

Столичні правоохоронці під будівлею Київської міської адміністрації забезпечують публічний порядок і безпеку, порушень поки що не зафіксовано.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила речниця Шевченківського районного управління поліції Києва Анна Зубрєва.

"Порушень поки що ніяких не зафіксовано. Звичайно, на місці є правоохоронці, щоб забезпечити публічний порядок та безпеку", - сказала вона.

Інвестори банку "Аркада", за інформацією організаторів мітингу під КМДА, "відстоюють право подальшої оренди земельних ділянок території ж/м Осокорки- Центральні для можливості добудови об'єктів "Аркади".

Зокрема, учасники заходу вимагають виконати зобов'язання за Меморандумом від 7 квітня 2021 року у частині гарантій безперешкодної забудови території ж/м Осокорки-Центральні для можливості добудови об'єктів "Аркади".

7 квітня мер Києва Віталій Кличко поінформував, що Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Нацбанк та Київська міська державна адміністрація підписали меморандум щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".

Столичний очільник поінформував, що згідно з меморандумом, добудовувати житлові комплекси "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" буде ТОВ "Столиця груп".