Під МЗС активісти вимагали привести в дію санкції проти Росії

У Києві під будівлею МЗС пройшла акція Turn ON sanctions!. Учасники вимагають приведення в дію антиросійських санкцій.

Активісти вийшли з плакатами "Більше тиску - Зупинити агресію", "Посильте санкції", "Увімкніть санкції" і прапорами України та Європейського Союзу. Вони вимагають блокування проєкту “Північний потік - 2”, поглиблення санкцій щодо енергетичного сектору Росії, відключення Москви від фінансової системи SWIFT та запровадження інших підготовлених санкцій.

“Після нападу Росії на Україну було вбито близько 14 тисяч громадян, 1,5 млн осіб покинули домівки через окупацію частин території України. На сьогодні біля кордонів держави сконцентровано більше 180 тис. одиниць війська, і Росія виправдовує їх наявність, зокрема, спільними навчаннями з Білоруссю. Ми вийшли сюди, щоб подякувати нашим дипломатам, які зробили багато для того, щоб ми почувались безпечно. Я вдячна нашим міжнародним колегам, однак я не розумію, чому ми чекаємо на введення санкцій”, - сказала одна з учасниць акції.

За словами організаторів, накладення санкцій є правильним та дипломатичним шляхом для стримування агресії Росії. Вони мають забезпечити Україні підтримку, необхідну для захисту та зупинення вторгнення.

“Росія атакує Україну. Це завдає нам шкоди вже сьогодні. Якщо не почати рішуче діяти вже сьогодні, завтра це завдасть шкоди європейській безпеці загалом”, - повідомляють вони.

За правопорядком стежила поліція діалогу та громадські спостерігачі. Акція пройшла спокійно.