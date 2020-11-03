Під Радою мітингують власники авто на "євробляхах"

Під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт No3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку".

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на акцію зібрались кілька сотень автомобілістів.

Організатором заходу виступає Всеукраїнська громадська організація "АвтоЄвроСила". Участь в акції приймають представники організації з різних міст України.

Основною вимогою учасників акції є ухвалення парламентом законопроєкту щодо виключення легкових авто з переліку підакцизних товарів та скасування норми про справляння з їх реалізації акцизного податку. Також законопроєкт No3704 спрощує митні процедури оформлення та реєстрації автомобілів на іноземних номерах.

Учасники акції вимагають від парламентаріїв: зібрати Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, проголосувати за законопроєкт No3704 на комітеті, поставити законопроєкт No3704 на голосування Верховної Ради, ухвалити законопроєкт No3704 та передати на підпис Президенту.

За словами організаторів, акція може бути продовжена до середи 4 листопада.

Як повідомляв Укрінформ, 30 жовтня електронна петиція до Президента Володимира Зеленського щодо ухвалення законопроєкту про доступне розмитнення та знаходження на території України автомобілів на європейській реєстрації набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Законопроєкт No3704 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо упорядкування структури акцизного податку" було надано на розгляд Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 23 червня 2020 року.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, документ пропонує внести зміни до Податкового кодексу, за якими виключити з його положень норми щодо віднесення автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб i більше, до переліку підакцизних товарів та справляння з операцій їх реалізації акцизного податку.

Також законопроєкт передбачає створення правових передумов для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, раніше ввезених на митну територію України, спрощення митних процедур їх оформлення та реєстрації в Україні.

