Під Радою знову мітингують противники вакцинації

У вівторок, 15 лютого, під стінами Верховної ради відбувається мітинг проти примусової вакцинації від COVID-19 та щодо тарифів.

На них написано заклики поважати права людини, вимоги скасувати обов'язкову вакцинацію, а також зупинити «геноцид» у сфері медицини, освіти та тарифів. До цих вимог додалися ще вимоги зупинити «геноцид тарифний, земельний, правовий та ресурсний».

Нагадаємо, у вівторок, 15 лютого, після двотижневої перерви Верховна рада повернулася до роботи в режимі пленарних засідань.

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