Підозрюваний у хабарництві депутат Юрченко скоїв ДТП під наркотиками

Екс-"слуга" вдарив чужий автомобіль, виїжджаючи з парковки, і спробував втекти з місця пригоди.

Юрченка притягували до відповідальності за крадіжку пива в магазині, вимагання хабара, а тепер ще й за п'яну ДТП

Народний депутат Олександр Юрченко, виключений із фракції "Слуги народу" в зв'язку з підозрою у вимаганні хабара, потрапив у ДТП у Львові. Як повідомляє "ТСН", експертиза виявила наркотики в організмі парламентаря.

Інцидент стався у середу, 8 липня. Виїжджаючи з парковки на автомобілі Ford Mustang, Юрченко вдарив автомобіль, що стояв в заторі. Депутат спробував поїхати з місця ДТП, але не зміг через завантаженість ділянки дороги.

Водій пошкодженої машини почав відеозйомку, і Юрченко намагався вирвати у нього телефон. За словами водія, депутат погрожував "створити йому проблеми".

Свідки відтіснили Юрченка, а патрульні, котрі прибулі на місце аварії, відвезли його на огляд. Експертиза підтвердила, що екс-"слуга" перебував під впливом наркотиків. Спілкуватися з журналістами депутат не став.

Відзначимо, що в електронній декларації Юрченкао автомобіля Ford Mustang немає. Депутат задекларував тільки "корейця" Ssang Yong, що належить його батькові.

Восени минулого року член фракції президентської партії "Слуга народу" у Верховній Раді Олександр Юрченко став підозрюваним у вимаганні великого хабара.

За даними слідства, Юрченко через свого помічника вимагав у представника іноземної компанії 13 тисяч доларів за внесення поправок до закон про переробку побутових відходів і ще 200 тисяч - за голосування внесених поправок на комітеті. Помічника депутата Івана Фещука затримали детективи НАБУ.

17 вересня генеральний прокурор Ірина Венедиктова підписала підозру депутату, хоча до цього стверджувала, що жодних підстав для цього нібито немає.

На тлі корупційного скандалу Юрченко написав заяву і його виключили з фракції "Слуги народу".

21 вересня Вищий антикорупційний суд України заарештував народного депутата з альтернативою застави в 3 млн грн. Вже 25 вересня за нього внесли заставу.

ЗМІ повідомляли, що 11 років тому Юрченко притягувався до відповідальності за крадіжку чотирьох пляшок пива в магазині