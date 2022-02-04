Підрозділи МВС провели навчання у Прип’яті

У місті Прип’ять Київської області відбулися спільні тактико-спеціальні навчання підрозділів Міністерства внутрішніх справ УкраїниПро це інформує Мілітарний.

На тренуваннях відпрацьовувалась тактика ведення бойових дій в урбанізованій місцевості. На навчаннях були присутні керівники МВС, НГУ, ДСНС, Нацполіції, посли іноземних держав та представники країн-партнерів.

За задумом, населений пункт «Прип’ять» знаходиться на лінії зіткнення з противником. Підрозділи Збройних Сил спільно з Національною гвардією виконали бойові завдання щодо оборони міста.

«З метою забезпечення безпеки громадян, недопущення диверсій та переходу міста під контроль противника, контролю переміщення транспортних засобів та громадян – підрозділами Національної поліції були проведені заходи з блокування населеного пункту шляхом виставлення мобільних блок-постів».

Після проведення повітряної розвідки та знищення групами снайперів найбільш важливих цілей противника (розрахунків кулеметів, мінометів, ПТУР, офіцерів, спостерігачів, корегувальників та снайперів противника) військовослужбовці приступили до звільнення будівлі від противника та знищили диверсійно-розвідувальну групу.

Було відпрацьовано роботу снайперських груп, ліквідацію ворожого блокпосту, розмінування території та інше.

У межах навчань змоделювали гасіння пожежі внаслідок вибуху, евакуацію мирних жителів, частина з яких начебто була з обмеженими можливостями.

Також нещодавно підрозділи реактивної артилерії Об’єднаних сил Збройних сил України провели польові тренування поблизу тимчасово окупованого Криму.

Розрахунки реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) «Ураган» відпрацювали розгортання на вогневих позиціях і наведення на цілі умовного противника.

Польові тренування зі злагодженості розрахунків пройшли в умовах, максимально наближених до бойових.

Військові продемонстрували дії з безпосереднього прикриття підрозділу з повітря засобами протиповітряної оборони під час нанесення вогневого ураження, а також прикриття димовою завісою в ході залишення вогневих позицій.

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