"єПідтримка": Вакциновані підлітки від 14 років отримають 1000 грн на освітні послуги

З 7 лютого отримати 1000 грн в рамках програми "єПідтримка" зможуть підлітки від 14 років, які отримали дві дози щеплення проти COVID-19.

Гроші можна буде витратити на освітні послуги, дитячі позашкільні гуртки, перебування в літньому/спортивному дитячому таборі, спортивні товари, канцтовари, шкільне приладдя. Відповідну постанову Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 2 лютого, інформує "Калуш ФМ".

На сьогодні програмою "єПідтримка" вже скористалися майже 8 млн громадян. Загалом з початку запуску програми на картки українців перераховано 7,9 млрд грн, з яких громадяни вже витратили 2,3 млрд грн.

Щоб отримати кошти за програмою "єПідтримка", необхідно:

пройти повний курс вакцинації однією зі схвалених ВООЗ вакцин: Pfizer/BioNTech; AstraZeneca/Covishield; CoronaVac (Sinovac Biotech); Johnson&Johnson (достатньо однієї дози); Moderna.

Завантажити/оновити додаток "Дія" (послуга доступна лише у додатку) та згенерувати "зелений" COVID- сертифікат.

У розділі "Послуги" додатку "Дія" натиснути кнопку "єПідтримка".

Обрати з переліку банків свій, щоб відкрити віртуальну картку (пластикову картку можна отримати у фізичних відділеннях банків).

Додаток перенаправить користувача на сторінку банку для створення віртуальної картки.

Після цього в додаток "Дія" надійде підтвердження про створення картки.