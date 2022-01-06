Підвищену зарплату поліцейські отримають вже наприкінці січня

Першу підвищену заробітну платню працівники поліції отримають вже наприкінці поточного місяця, наступне підвищення очікується у квітні.

“Однозначно зарплата має бути співмірною ризикам. Кожен знає, що питання заробітної плати завжди було чи не найбільш чуттєвим для поліцейських. Впродовж минулого року ми знаходили можливості покращувати ситуацію із додатковими виплатами: поліцейські отримували матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань, гроші надходили і на оздоровлення. І цю практику ми будемо продовжувати”, - зазначив Клименко.

Водночас, за його словами, на так звану 13-ту зарплату грошей не було передбачено - "кошти не були закладені в бюджет-2021".

"Та попри все, ми маємо приємну новину. Кабінет Міністрів України виділив поліції гроші для поетапного підвищення грошового забезпечення поліцейським із цього місяця. Першу підвищену зарплатню вони отримають вже наприкінці січня", - сказав Клименко.

Він уточнив, що насамперед зарплати зростуть у патрульних, спецпризначенців та поліцейських, які несуть службу в зоні ООС.

"Також ми очікуємо наступного підвищення у квітні", - додав очільник Нацполіції

Як повідомляв Укрінформ, 31 грудня електронна петиція до Президента про збільшення заробітної платні працівникам Національної поліції набрала необхідні для розгляду 25 тисяч підписів.

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