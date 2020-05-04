Пік коронавірусу в Україні очікується ще до середини травня - Єрмак

Пік поширення коронавірусу в Україні має настати до середини травня, заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

За його словами, такі прогнози щодо епідемії висловили українські вчені.

- Наші вчені кажуть про те, що ми очікуємо пік (захворюваності на коронавірус. - Ред.) ще до середини травня, - сказав він під час онлайн- дискусії, організованої Atlantic Council у понеділок.

Як повідомлялося, загальна кількість інфікованих Covid-19 в Україні станом на 4 травня становить 12 331 особа, кількість хворих за добу зросла на 418.

