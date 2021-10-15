Пік захворюваності на COVID-19 очікується наприкінці жовтня - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов прогнозує, що пік захворюваності на коронавірус в Україні може спостерігатися з кінця жовтня до 5 листопада.

Про це Данілов заявив на брифінгу 15 жовтня за підсумками засідання РНБО, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми прогнозуємо, що пік пандемії припаде на кінець цього місяця. Це буде період десь із 20-го, 25-го, 30-го числа до 4-5-го наступного місяця", - сказав Данілов.

За його словами, у пікові періоди у лікарнях можуть перебувати 50-52 тисячі осіб. Секретар РНБО запевнив, що влада має чітке розуміння цього питання.

Разом з тим Данілов наголосив на важливості вакцинації й закликав українців робити щеплення.

Водночас він додав, що наразі в Україні "розгорнута дуже велика антикампанія стосовно вакцинації".