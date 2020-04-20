Пік захворюваності на Covid-19 в Україні буде на початку травня - Кабмін

Кабінет міністрів очікує пік захворюваності на коронавірусну інфекцію Covid- 19 на початку травня.

Після його проходження почнуть упроваджувати антикризові заходи з підтримки економіки.

Про це президенту Володимиру Зеленському повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Також під час наради обговорили виплати лікарям та медичному персоналу, який задіяний у боротьбі з поширенням хвороби. Додаткові кошти вони отримає наприкінці квітня разом із основними зарплатами.

Крім того, в уряді пояснили причини затримки одержання даних щодо кількості заражених коронавірусом із семи областей. В одному з регіонів відбулася технічна помилка, десь перезавантажували обладнання.

Але загалом на Великдень багато українців з підозрілими симптомами вирішили не звертатися до лікарів. В уряді повідомили, що всі дані обов'язково будуть включені до загальної статистики.

Нагадаємо, раніше директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузін також говорив, що пік захворюваності на коронавірус в Україні буде на початку травня.