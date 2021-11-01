Пільгове розмитнення добігає кінця: коли почнуть штрафувати власників євроблях

В Україні до 10 листопада триватиме реєстрація за спрощеною процедурою митного оформлення і оподаткування авто "на єврономерах".

Після 10 листопада водіїв і власників авто з європейською реєстрацією почнуть штрафувати.

Державна митна служба нагадує, що учасники бойових дій, які перебувають у зоні ООС, мають право на пільгове розмитнення до 8 лютого 2022 року. Які передбачено штрафи

Якщо патрульний зупинить нерозмитнений автомобіль, він випише штраф 8 500 грн і передасть інформацію про порушника митникам, які оформлять штраф 170 000 грн.

Власник автомобіля отримає відповідну інформацію поштою, за адресою реєстрації.

Порушникам також загрожує накладення арешту на рахунки і майно.