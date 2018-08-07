Пішов із життя народний артист і режисер Театру на Подолі Ігор Славинський

Режисер-постановник київського Театру на Подолі Ігор Славинський пішов із життя. Митцю було 66 років. Про смерть актора повідомив журналіст, театральний критик Олег Вергеліс на своїй фейсбук-сторінці.

"Сум, розпач, горе. Співчуття рідним, близьким, Театру...", - написав він.

У 2010 році Славинський отримав одразу три "Київські пекторалі": як кращий режисер, а також за кращі вистави - "Мертві душі" та "Люксембурзький сад". Раніше, 2003 року, пектораль режисеру дали за кращу камерну виставу ("Парнас дибом").

У Театрі на Подолі Ігор Миколайович працював з 1987-го, постановником став у 2008 році. Із 2013-го очолював київський театр "Актор". Цьогоріч Славинському дали звання народного артиста України. Викладав акторську майстерність у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення Карпенка-Карого.

"Я одержую задоволення від творення спектаклю, процесу постановки, пошуків ключа до сердець глядачів, бо це моя головна мета - викликати емоції в залі", - казав Ігор Славинський.

У 2005 році актору зробили операцію на серці, поставили штучний клапан.