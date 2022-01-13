Після побачення “кавалер” угнав автівку своєї подружки

13 січня стурбована молода жінка звернулася до поліції та повідомила, що з парковки біля помешкання зник її автомобіль.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група відділу поліції №2 (м. Ірпінь) Бучанського районного управління поліції.

За кілька годин автівка була знайдена правоохоронцями. З’ясувалось, що 20-річний житель селища Блиставиця після гостин у дівчини “прихопив” з собою ключі від її машини.

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України. Відомо, що чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

За даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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