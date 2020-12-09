Після трьох років іракського полону на батьківщину повернулися двоє українців

Громадяни України Євген Фоменков і Олександр Санпітер, яких захопили і утримували на території Іраку з липня 2017 року, повернулися на батьківщину.

Про це повідомили в Офісі президента. Процес звільнення українців координував особисто президент України Володимир Зеленський.

Глава держави подякував представникам усіх державних органів, які брали активну участь в поверненні Фоменкова і Санпітера.

Він також зазначив, що українська держава пам'ятає про всіх, хто незаконно утримується в інших країнах і зробить все для того, щоб вони якнайшвидше повернулися на батьківщину.

Крім того, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що Україна ніколи не кине свого громадянина напризволяще і цей принцип є непохитним.

Санпітера і Фоменкова озброєні люди викрали в 2017 року в місті Сулейманія з готелю. Їх вивезли на територію однієї з військових баз, де утримували в заручниках через справу, пов'язану з продажем зброї.

За інформацією Цензор.нет, українські чиновники нібито пообіцяли іракським курдам поставити комплекс для створення радіоперешкод, а також ПЗРК і ПТУР. Однак угода зірвалася, незважаючи на те, що іракська сторона внесла передоплату. Тому курди захопили двох українських громадян.