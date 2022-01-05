Пісня «Шум» від Go_A потрапила до трійки найпопулярніших на Євробаченні

Пісня «Шум» українського гурту Go_A, з якою вони брали участь у Євробаченні-2021, потрапила до трійки найкращих композицій за всю історію конкурсу.

Про це повідомляє Eurovision Song Contest Web Radio, яке щорічно проводить голосування серед слухачів щодо найпопулярніших пісень в історії конкурсу.

Цього року перше місце посіла пісня переможниці 2012 року Loreen - Euphoria. Водночас зазначається, що ця пісня очолює рейтинг 250 найкращих композицій уже 10 років поспіль.

Друге місце посіли переможці конкурсу 2021 року Maneskin - Zitti E Buoni, а ось третє місце дісталося "Шуму" групи Go_A.

До рейтингу також потрапила інша пісня гурту, «Соловей» (128-е місце), з якою Go_A мали їхати на конкурс у 2020 році.

У топі можна знайти також пісні й інших українських виконавців.

Пісня Джамали "1944" посіла 14-е місце, Dancing Lasha Tumbai Вєрки Сердючки - 72 місце, "Дикі танці" Руслани посіли 78 місце, Shady Lady Ані Лорак - 108 місце, Be My Valentine Світлани Лободи - 242 місце.

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