Падение метеорита в США вызвало небольшое землетрясение

В американском штате Мичиган возле города Детройт упал небольшой метеорит, сообщает Национальная метеорологическая служба США на своей странице в Twitter.

В сообщении говорится о том, что вспышка, свидетелями которой могли стать жители штата, не была молнией, а является последствием падения метеорита. Вспышка была зафиксирована и камерами наблюдения.

After reviewing several observational datasets, the NWS can confirm the flash and boom was NOT thunder or lightning, but instead a likely meteor. We continue to monitor feeds from astronomical agencies for official confirmation of a meteor. #miwx - NWS Detroit (@NWSDetroit) 17 січня 2018 р.

В метеорологической службе также заявили о том, что падение метеорита стало причиной землетрясения магнитудой 2.0.

USGS confirms meteor occurred around 810pm, causing a magnitude 2.0 earthquake: https://t.co/ikp8BG4ITp #miwx - NWS Detroit (@NWSDetroit) 17 січня 2018 р.

В середине февраля 2013 года жители ряда регионов Урала наблюдали болид - огненный шар с хвостом, чей полет завершился яркой вспышкой и взрывом. Масса космического тела до взрыва, по оценкам ученых, составляла около 10 тысяч тонн, размер - около 17 метров. По результатам анализа фрагментов было установлено, что челябинский метеорит относится к классу обыкновенных хондритов.

По мнению исследователей, возраст метеорита примерно равен возрасту Солнечной системы.