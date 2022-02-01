Пакети "маєчки" заборонять у магазинах через місяць

Пакети з товщиною стінки менше 50 мікрометрів будуть заборонені для розповсюдження в магазинах і закладах громадського харчування з березня 2022 року.

Чиновник розповів, що 1 лютого набрала чинності постанова уряду про встановлення мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети. Документ стосується саме пластикових пакетів товщиною стінки понад 50 мікрометрів. Це великі пакети, які люди купують на касах у супермаркетах, щоб донести товари додому. На пакети "маєчки" таке регулювання не розповсюджується.

"Постанова Кабміну встановлює ціни на великі пакети 7-15 кілограмів, а не на надтонкі чи надлегкі. Тому що пакети "маєчки" від 9 березня будуть заборонені для розповсюдження взагалі", - додав він.

Нагадаємо, закон "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України" був прийнятий Верховною радою в червні 2021 року. Його основна мета - зменшення використання в Україні пластикових пакетів, обмеження їх поширення для поліпшення стану навколишнього середовища.

Законом з 10 березня 2022 року забороняється поширення в магазинах і закладах громадського харчування надтонких (зі стінками товщиною менше 15 мікрометрів), тонких (зі стінками товщиною від 15 до 50 мікрометрів) і оксоразкладних пластикових пакетів.