Память о Марадоне: игроки Наполи вышли на матч в футболках с 10-м номером (фото)

Игроки итальянского Наполи вышли на домашний поединок четвертого тура группового этапа Лиги Европы против Риеки в футболках с 10-м номером в пять о скончавшемся аргентинце Диего Марадоне.

Марадона ушел из жизни в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. Все матчи Лиги Европы в четверг начинались с минуты молчания в память о легенде мирового футбола.

Аргентинец выступал за Наполи с 1984 по 1991 год, став двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. Также Марадона - чемпион мира 1986 года.

Также перед матчем Лиги Европы фанаты неаполитанского клуба собрались у стадиона Сан-Паоло, устроив красочное фаер-шоу и скандируя кричалки в честь аргентинца.

iSport.ua