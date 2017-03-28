Памятник Ленину продали на аукционе за 250 тыс грн

Власти Чопа продали скульптуру советского вождя на аукционе Власти города Чоп Закарпатской области продали скульптуру советского вождя Владимира Ленина на аукционе за 250 тыс грн. Об этом говорится на сайте Чопского городского совета во вторник, 28 марта.

В торгах принял участие один участник, который купил объект по начальной стоимости. При этом имя покупателя не разглашается.

Памятник раньше стоял в центре Чопа, потом его перенесли в Дом ветеранов, а после принятия закона о декоммунизации демонтировали.

После вступления в действие закона о запрете коммунистической и нацистской пропаганды в Украине (закон о декоммунизации), множество названий площадей, улиц и населенных пунктов Украины. подлежат переименованию. Кроме того, все тематические знаки и памятники тоже подлежат сносу.

Напомним, что в Запорожье демонтировали памятник Ленину. Ранее БИЗНЕС сообщал, что в Минюсте заявляли о необязательной перерегистрации переименованных улиц.

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