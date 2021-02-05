Пам'ятник Степану Бандері у Львові невідомі облили червоною фарбою

5 лютого о 02:20 до поліціі надіишло повідомлення, що у Львові на площі Кропивницького невідомі особи облили фарбою пам'ятник Степану Бандері. Про це повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

На місці подіі працювали правоохоронці. Вони намагаються встановити зловмисників та обставини подіі. За скоєне ім загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

У пресслужбі Львівської міської ради зазначили, що для очистки пам'ятника викликали вишку та підрядну організацію. У найближчі години пам'ятник відчистять.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу Украіни. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років.

032.ua Львів

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