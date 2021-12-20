Папа Римський назвав домашнє насильство над жінками «майже сатанинським проявом»

Папа Римський Франциск засудив домашнє насильство та заявив, що ті, хто вчиняють насильство над жінками, займаються чимось «майже сатанинським».

Папа Римський вже засуджував домашнє насильство, але, як пишуть ЗМІ, нинішня заява є найгострішою. Він виголосив її під час програми, яку транслювали 19 грудня на італійському телебаченні.

Глава Католицької церкви поспілкувався з трьома жінками та чоловіком, які зіштовхнулися з певними труднощами. Наприклад, одна жінка розповіла, що втекла з будинку, де було насильство, разом із чотирма дітьми.

«Кількість жінок, яких б'ють і над якими знущаються у своїх будинках, навіть їхні ж чоловіки, дуже і дуже велика. Для мене це майже сатанинське, оскільки користуються ситуацією, щоб напасти на людину, яка не може себе захистити, яка може лише заблокувати удари», — заявив Папа Римський.

Він також сказав, що жінки, які постраждали від насильства, не втрачають гідності. За даними поліції Італії, щодня у країні стається близько 90 випадків насильства над жінками, з них 62% випадки — це саме домашнє насильство.

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