Папа Римський помолився за мир в Україні на Різдво

За словами понтифіка, напружену ситацію в країні треба вирішувати не за допомогою зброї.

Папа Римський Франциск закликав подолати ситуацію на сході України шляхом міжнародного діалогу. Він під час недільної молитви на майдані Святого Петра помолився за мир і закликав до молитви іноземні держави.

"Бажаю, щоб у своїх молитвах ви згадали дорогу Україну, усі її Церкви, релігійні громади та весь народ. Напруга навколо неї має бути розв'язана не за допомогою зброї, а за допомогою серйозного міжнародного діалогу", - сказав понтифік.

Папа Римський зазначив, що цього року було виготовлено більше зброї, ніж минулого. За його словами, ця статистика його турбує.

"Зброя – це не вихід. Нехай це Різдво Господнє принесе Україні мир", - наголосив його Святість.

Раніше ми писали, що найближчим часом Україну може завітати Папа Римський. Також ми розповідали, що у Ватикані вперше призначили жінку на другу найважливішу посаду.

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