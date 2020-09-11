Папа Римський відверто висловився про секс

Секс і їжа є "божественними задоволеннями".

Про це заявив Папа Римський Франциск в інтерв'ю італійському письменнику Карлу Петріні, який зібрав яскраві висловлювання понтифіка для книги TerraFutura, передає New York Post.

Так, Папа зазначив, що задоволення від споживання їжі поліпшує здоров'я людини, в той час як секс додає любові яскравості і гарантує продовження роду."Задоволення походить безпосередньо від Бога. Воно не католицьке, не християнське, воно просто божественне", - сказав Франциск.

Понтифік додав, що християнське послання часто неправильно трактують. Церква засуджувала "грубе і вульгарне" задоволення, але завжди приймала "просте, людське і моральне".

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