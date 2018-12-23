Парафія храму УПЦ МП у Львівській області перейшла у Православну церкву України

Парафія храму Святих апостолів Петра і Павла УПЦ МП у Жовкві, перша у Львівській області, вирішила перейти у Православну церкву України (ПЦУ). Про це 22 грудня повідомив у Facebook-спільноті "Жовква - моє місто" настоятель храму архімандрит Маркіан (Каюмов). Архімандрит Маркіан також очолює прес-службу Львівської єпархії УПЦ МП.

"Шановні краяни... Парафія святих апостолів Петра і Павла міста Жовква приєдналася до помісної автокефальної Православної церкви України. Дане рішення було прийняте на засіданні парафіяльної ради на чолі з настоятелем храму. Напередодні Різдва Христового нехай дух єдності і любові огорне всіх нас та учинить наші серця смиренними яслами немовляти Христа", - написав він.

У коментарі ZAXID.NET архімандрит Маркіан повідомив, що рішення ухвалили 21 грудня під час засідання парафіяльної ради.

"Рішення було прийняте спільно на засіданні парафіяльної ради вчора", - повідомив він.

Митрополит Львівський і Сокальський ПЦУ Димитрій (Рудюк) привітав у Facebook парафіян і настоятеля храму з цим рішенням.

"Щиросердечно вітаю православних жовківчан - парафіян храму... на чолі з настоятелем архімандритом Маркіяном (Каюмовим) із тим, що вони зробили мужній крок і перейшли в юрисдикцію Львівсько-Сокальської єпархії Православної церкви України", - написав він.

15 грудня в Софійському соборі в Києві відбувся об'єднавчий собор, завданням якого було створення помісної Української православної церкви. На собор запросили всіх архієреїв УПЦ Київського патріархату (КП), УПЦ МП та Української автокефальної православної церкви (УАПЦ). Відомо, що прибуло двоє митрополитів УПЦ МП. Під час собору обрали предстоятелем єдиної Православної церкви України митрополита Епіфанія. Вселенський патріархат визнав підсумки собору і запросив призначеного предстоятеля Православної автокефальної церкви в Україні на Фанар 6 січня 2019 року для вручення томосу.

У Російській православній церкві об'єднавчий собор назвали "канонічно нікчемним", заявивши, що на ньому "неканонічного архієрея обрали таким самим неканонічним предстоятелем".

Глава Православної церкви митрополит Епіфаній заявив, що після об'єднавчого собору предстоятель Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій буде носити титул митрополита Російської православної церкви в Україні.

20 грудня Рада ухвалила закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату, того самого дня його підписав спікер Андрій Парубій. В УПЦ МП назвали ухвалений закон антиконституційним. 22 грудня президент України Петро Порошенко підписав закон.