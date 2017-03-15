Парасюк опроверг слова Аброськина и заявил, что не платил активистам

Двоюродный брат внефракционного народного депутата Владимира Парасюка Алексей заявил, что сотрудники правоохранительных органов подделали его показания. Все представленные полиций документы он назвал недостоверными. Об этом Алексей Парасюк написал на своей странице в Facebook.

Он утверждает, что во вторник, 14 марта, он был задержан, а после избит представителями полиции Донецкой области. Сотрудники правоохранительных органов оказывали на него давление, в результате чего все показания ими были подделаны.

"Вчера вместе с собратьями я был задержан и избит донецкой полицией. Во время допроса полицейские давили на меня, а также подделали мои показания", - написал Парасюк.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, глава Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что народный депутат Украины Владимир Парасюк платил своим родственникам за поддержку блокады Донбасса.