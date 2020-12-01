Парламент підтримав у першому читанні декретну відпустку для чоловіків

У вівторок, 1 грудня, Верховна рада підтримала за основу законопроєкт No3695 щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

За документ проголосував 301 нардеп.

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Автори пропонують надати можливість матері або батьку дитини скористатися правом на отримання відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (як рівне право кожного з батьків дитини). Сьогодні такою відпусткою батько може скористатися лише у разі, коли мати дитини вийшла на роботу або перебуває тривалий час у лікарні.

Крім того, роботодавець за власні кошти може надавати одному з батьків частково оплачувану відпустку для догляду за дитиною більшої тривалості.

Проєкт також передбачає, що працівник має повідомити роботодавця не пізніше як за 10 календарних днів до дня дострокового припинення відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.