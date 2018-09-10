Парламентский комитет поддержал повышение штрафов за неиспользование ремней безопасности до 850 гривен

Комитет Верховной Рады поддержал повышение штрафов за неиспользование ремней безопасности в автомобилях до 850 гривен. Об этом сообщает пресс- служба парламента.

Члены Комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рассмотрели проект Закона "О внесении изменений в статью 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях (относительно снижения смертности и травматизма на дорогах Украины путем увеличения уровня пользования ремнями безопасности и шлемами)" No8492 на заседании 5 сентября.

Увеличение штрафов с 51 гривни до 850 гривен связано со значительной общественной опасностью и массовым неиспользованием ремней безопасности и мотошлемов водителями и пассажирами.

"Необходимость принятия законопроекта при обсуждении обосновывалась высоким уровнем смертности и травматизма на дорогах Украины. По официальным данным Национальной полиции Украины, ежегодно на дорогах Украины гибнет не меньше 3500 человек и травмируются не менее 35000. То есть каждый день на дорогах Украины гибнет более 9 человек. По этим показателям аварийности и последствиям дорожно-транспортных происшествий, Украина является одной из лидеров среди европейских стран", - сказано в сообщении.

Напомним, анализ дорожно-транспортных происшествий, проведенный Министерством инфраструктуры, показал, что наибольшую опасность для пассажиров представляют автобусы, переоборудованные из грузовых транспортных средств, и автобусы без ремней безопасности и тахографов.